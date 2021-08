Les environs de la place du Chatelain ne manquent certes pas de restaurants. Un public nombreux, composé entre autres d’exilés français qui trouvent l’air bruxellois "fiscalement plus sain", vient ici retrouver une belle ambiance de soirée. Parmi les adresses qui tirent leur épingle du jeu dans cet environnement plus que concurrentiel, je voudrais vous parler ce dimanche d’une maison qui constitue pour moi un coup de cœur absolu : le Fico.

En italien, le fico, c’est la figue et, comme nous sommes ici virtuellement en Sicile, c’est plus exactement la figue de Barbarie, ici représentée par une belle version en céramique qui colle parfaitement au beau décor contemporain. C’est que la maîtresse de lieux n’a rien laissé au hasard dans la création d’une atmosphère à la fois chic, contemporaine et détendue. Même les séparations en plexiglas entre les tables rendues indispensables pour cause de Covid sont ici élégantes et parfaitement intégrées.

Cette maîtresse de maison, c’est Nadia Bruno, la sœur de Giovanni Bruno, celui-là même qui œuvre à la tête du célèbre Senza Nome étoilé du Petit Sablon. Comme son frère, cette belle Sicilienne originaire de la région de Caltanissetta sait bien comment elle veut que ses clients ressortent de son restaurant : heureux et satisfaits !

Pour ce faire, pas de miracle : une rigueur absolue dans la sélection des produits, pour la plupart importés directement d’Italie et de Sicile, ainsi qu’un soin tout particulier à appliquer les recettes familiales les plus traditionnelles tout en leur apportant ce petit plus gastronomique qui fait toute la différence. Un art consommé de la véritable gourmandise ensoleillée donc, que ma compagne et moi avons une nouvelle fois pu constater lors de notre visite de vendredi midi dernier.

Pour notre repas, nous avons laissé Nadia nous promener dans son tableau de suggestions du moment et le moins que je puisse écrire, c’est que nous n’avons pas été déçus…

Dès l’apéritif maison - un cocktail composé de vermouth blanc, de ginger ale et de prosecco - le ton allait être donné avec un délicieux pain maison accompagné d’une belle purée d’olive ainsi que d’une suave purée d’artichaut. À côté de cela, de succulentes panelle (galettes de farine de pois chiche) ainsi que des petits poivrons sautés extrêmement goûteux.

© Bidane

Parmi les petites merveilles qui allaient ensuite se succéder, comment ne pas évoquer un succulent saltato di cozze (sauté de moules) délicatement relevé de tomates San Marzano et de n’duja, une sorte de saucisse piquante calabraise qui confère à la sauce une profondeur remarquable. Ou encore un vitello tonnato de compétition relevé d’une géniale petite touche aigre-douce…

© Bidane

Que dire alors d’un magnifique tentacule de poulpe grillé, croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur, sans doute une des meilleurs que j’ai dégustée dans ma pourtant longue vie de chroniqueur… Ou encore d’une version géniale de la parmigiana, réalisée sur base d’une magnifique aubergine sicilienne sphérique, d’une saveur incomparable.

À signaler également, parmi les highlights de ce repas d’anthologie, une magnifique buratina entourée de petites tomates et d’huile de basilic, le tout posé sur un succulent carpaccio de bœuf maturé. Ou encore un parfait risotto recouvert de fines lamelles de langoustine crue et relevé de lard de Colonnata. Et enfin, pour clôturer ce petit marathon, de tout simplement sublimes spaghetti aux anchois frais, délicatement relevés de colatura di alici di Cetara, cette sauce de poisson qui n’est pas sans rappeler le nuoc-mâm vietnamien et qui est l’héritière directe du garum des romains antiques… Ajoutons à cela en dessert une époustouflante panna cotta parfumée au limoncello et pour arroser le tout un magnifique vin blanc issu des pentes de l’Etna et l’on comprendra que nous avons passé un moment tout simplement magique…

© Bidane

Alors, avec une belle terrasse et des prix d’entrées entre 15 et 19 € et des plats entre 18 et 32 €, voici bien une adresse que je ne crains pas de qualifier d’incontournable pour tout qui veut se replonger dans une atmosphère aussi gourmande que chaleureuse…

