On avait connu - et largement apprécié ! - son Pouic-Pouic en son temps étoilé dans la galaxie pneumatique. Après une profonde remise en question, en grande partie due aux mésaventures de la fièvre pangoline, Philippo Santangelo a métamorphosé sa belle maison bourgeoise de 1921 située à Chapelle-lez-Herlaimont.

Riche de ses racines transalpines - même s’il est né en Belgique et qu’il reconnaît ne pas parler italien…- cet homme de salle au départ mais devenu un chef remarquable, avait souvent joué la carte de la cuisine italienne dans son établissement de départ. Vu le succès remporté par ses expériences plus que gourmandes, il a donc décidé de rebaptiser son restaurant en Adagio e Gusto et de ne plus proposer que des spécialités vert blanc rouge de haute volée.

