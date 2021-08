"Sur la rue Neuve, il y a toujours du passage mais aujourd’hui, dernier jour des soldes, il n’y a pas plus de monde qu’un autre samedi. Les gens passent mais ne rentrent pas dans les magasins"

Pour Yvan Hacquin, patron du magasin éphémère Chrono Stock, installé depuis plus de trois ans rue Neuve, les soldes ce n’est plus comme avant. "Il n’y a plus d’excitation autour des soldes comme on a pu connaître il y a 20 ans. Les gens ne sont pas dupes. Ils ont compris que les soldes ne sont plus les fins de stocks. Les grosses enseignes fabriquent des collections de qualité moindre pour les soldes. Chez les petites boutiques des indépendants, ce sont encore des vrais soldes mais plus dans les grosses enseignes type H&M ou Zara. Dans la rue Neuve, il n’y a plus que ça. Les prix sont déjà bas toute l’année. Quand on a acheté un jean à 9,99 euros à Primark, quel intérêt d’aller l’acheter à 7,99 euros ? Je pense qu’il va falloir retrouver une nouvelle formule pour attirer les gens".

Victoire se balade avec sa mère. Elle est également désabusée. "Les soldes ne sont pas fameux cette année. Ce n’est pas comme avant je trouve. J’ai l’impression que les magasins ont gonflé leurs prix avant les soldes. On voit de grosses réductions comme - 50 % ou - 70 % mais en fait à la caisse, ça ne se ressent pas."