La décision n’a pas encore été formellement prise. Si ce report est applaudi par une majorité de commerçants, il a aussi ses détracteurs. Et si les soldes d’été sont reportés, faudra-t-il aussi reporter les soldes d’hiver ?

La législation sur les soldes est très stricte. Cette période qui autorise des réductions de prix, voire des ventes à perte, débute un jour précis (le 3 janvier pour les soldes d’hiver et le 1er juillet pour les soldes d’été) et se termine un jour tout aussi précis (respectivement les 31 janvier et 31 juillet). Elle est précédée, de plus, d’une période d’un mois dite de présoldes au cours de laquelle les commerçants ne peuvent pas annoncer de ristournes mais peuvent proposer des ventes couplées.