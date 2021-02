Avant même qu’ils commencent, les soldes d’hiver n’étaient pas accueillis avec ferveur par le secteur. En cause, le mauvais souvenir des soldes d’été, mais aussi les mesures sanitaires strictes qui encadrent encore aujourd’hui le shopping.

En janvier, les résultats n’ont pas été bons et, très vite, le gouvernement fédéral a décidé de prolonger la période des soldes de deux semaines, jusqu’au 15 février. " Selon les retours que nous avons, la prolongation ne donne rien de vraiment mieux, regrette Olivier Maüen, porte-parole du SNI. En plus, la météo n’a pas aidé puisqu’il a beaucoup plu la semaine passée. Cela ne pousse pas les gens à se balader dans les rues commerçantes. C’est un peu mieux dans les centres commerciaux, mais cela ne reste pas brillant."

Ce qui est certain, c’est que le froid annoncé cette semaine ne va pas améliorer les choses.

Pourtant, il y a des affaires à faire pour les clients ! " Les réductions s’affolent, assure-t-il. Les magasins doivent écouler leurs marchandises pour faire de la place pour la prochaine collection et avoir un minimum de liquidités pour commander de nouvelles pièces. Avec la fermeture durant l’automne, les stocks étaient encore plus volumineux que d’habitude et, pour certains, il vaut mieux vendre à perte et en tirer quelques euros. Mais on ne parle pas de bénéfices… "