Les allées de la rue Neuve sont restées très calmes ce samedi, malgré les importantes réductions de prix.

Trois personnes devant un magasin d’électroménager, six le long d’une enseigne de streatwear et une dizaine de passants, certains avec un sac à la main : les allées de la rue Neuve et du City 2, dans le centre de Bruxelles, ne ressemblaient en rien à un premier jour des soldes ce samedi midi. Habituellement bondées dès l’arrivée des premières démarques, elles sont cette année restées assez calmes. Plusieurs magasins sont ainsi demeurés tristement vides, ou presque, malgré des vitrines affichant déjà des réductions de soixante ou septante pour cent.