Les chiffres repartant à la hausse, le "déconfinement" a pourtant été mis à l'arrêt, comme l'a encore montré lundi un nouveau Conseil national de sécurité qui a abouti sur de nouvelles restrictions dans les rassemblements, mais aussi dans le comportement en magasin.

On revient un pas en arrière pour ce qui du "shopping": il est demandé de venir faire les courses seul, sauf exception avec un enfant mineur ou une personne nécessitant de l'assistance, et de limiter sa présence à 30 minutes.

Malgré cette restriction, les soldes sont maintenues en août, a affirmé la ministre Muylle au micro des médias de la VRT. "Nous les avons déjà postposées d'un mois, mais on ne peut pas remettre constamment à plus tard une 'saison d'été'. Les stocks sont là, et c'est crucial pour le secteur", a justifié la ministre.