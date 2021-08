C’est un été aux températures automnales que nous avons traversé et cela se ressent aussi dans notre comportement d’achat et de consommation. "Pour les eaux et les boissons gazeuses, il est logique que la météo n’aide pas les ventes. Nous avons constaté une baisse de 3,5 % du volume d’eau, tant gazeuse que plate, la baisse est forte", indique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

Pour se réchauffer, les consommateurs se sont rabattus sur les soupes. "Les dernières semaines ont été très positives pour la soupe en boîte, en tetra ou surgelée, avec une augmentation à double chiffres en volume (10 à 15 %). La soupe fraîche se porte bien également, mais sa croissance est moindre."

Et si le fromage à raclette a récolté un certain succès, d’autres plats ont également la cote.