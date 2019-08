À chaque rentrée, ses nouveautés et autres spécificités. La rentrée 2019 ne faillit pas à la tradition. "Il y a une demande croissante de produits durables et écologiques", note Julie Depas, pour Cora. " De plus en plus de marques se concentrent sur les sacs à dos et les sacs à livres fabriqués à partir de matériaux recyclés", poursuit Hanne Poppe, pour Dreamland. " Les sacs à dos de Parkland sont composés à 100 % de polyester recyclé, que l’entreprise a créé à partir de bouteilles en plastique. Les sacs à dos et accessoires d’Affenzahn sont composés à 50 % de bouteilles PET recyclées."

Autre tendance, les couleurs pastel, comme vous avez pu le découvrir dans différents folders. Une large gamme de produits est proposée aux écoliers et étudiants : cahiers, classeurs, surligneurs, fineliners, stylos-plume et bien d’autres.

" Les couleurs pastel contiennent le mélange idéal : elles sont calmes mais aussi gaies et s’harmonisent bien entre elles, tout en ajoutant de la couleur et de l’originalité ", explique Hanne Poppe.

Fortnite et Reine des neiges

Autre nouveauté dans l’assortiment, les produits "gaming", et surtout le lancement de Fortnite, évoque Carrefour. " Fortnite arrive cette année en assortiment scolaire : sacs à dos, sacs de piscine, trousses, mais aussi des classeurs sont proposés ", souligne Marco Demerling. Cora le propose également, de même que Dreamland. Ce n’est par contre pas le cas chez Makro.

Il y a aussi le retour en force de la Reine des neiges dans l’assortiment, qui s’explique par la sortie de la suite de Frozen. C’est en tout cas une valeur sûre depuis plusieurs années. La gamme Top Model est également à l’honneur.

Quel est le comportement du consommateur ? Dans l’écriture et le créatif (crayons de couleur, feutres), le client reste plutôt fidèle à ses marques, constate Carrefour. C’est aussi le cas chez Cora. Dans ces deux enseignes, les clients se tournent par contre plus facilement vers les marques propres pour tout ce qui concerne le matériel (latte…). "Nous constatons un réel succès sur nos produits discount point entrée de gamme où notre chiffre d’affaires a été multiplié par 3,5 à ce jour ."

Le dernier mot

La rentrée s’effectue encore et toujours en magasin. " L’online est utilisé pour explorer les différentes gammes, voir les prix…", observe Hanne Poppe. Si le site est très prisé pour les achats de cartables, "nous constatons aussi que beaucoup de parents veulent que les enfants essaient leur nouveau cartable en magasin, pour ensuite l’acheter".

Reste à voir qui a le dernier mot dans les rayons. " Les parents s’intéressent plutôt à la qualité du cartable, notamment pour le dos des enfants. Les enfants, eux, s’intéressent uniquement au design ", remarque Mathieu Ansiaux, du Cora de Woluwe.