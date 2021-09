On pense que les timbres ne sont qu’un détail chez bpost, mais il n’en est rien car 15 personnes travaillent à temps plein dessus.

Le timbre, voilà bien un objet du quotidien qui peut paraître banal pour de nombreuses personnes, voire désuet aux yeux de ceux qui n’envoient pratiquement plus de courrier depuis quelques années.

Mais ce serait oublier trop facilement les passionnés qui les collectionnent depuis des décennies, mais aussi ceux qui travaillent à temps plein à leur réalisation chez bpost. Une équipe de 15 personnes participe à la conception, la production et l’ensemble du suivi, notamment auprès des cercles philatéliques. Nous avons d’ailleurs rencontré Peter Defré, le responsable du développement des timbres-poste chez bpost. "Attention, on dit bien timbre-poste et non timbre, comme le rappellent toujours les philatélistes, sourit-il. On pourrait penser qu’ils perdent en importance ces dernières années, mais l’entité mailing de bpost reste très importante. Chaque année, nous produisons tous les timbres génériques, par exemple ceux à l’effigie du roi, mais aussi des séries thématiques, environ cinq ou six par an."