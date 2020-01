"Dans les boutiques, il y a trop de monde, je déteste ça, alors depuis quelques années, je n’achète quasiment plus qu’en ligne ", raconte Alessia, une jeune Instagrammeuse liégeoise dont le compte pétillant, AlessiaDrinkLipstick, attire nombre de followers. " Et surtout il y a une diversité énorme sur Internet et les sites d’e-shopping. J’aime ce côté plus décalé. "

Mais si Alessia commande régulièrement, elle avoue cependant ne pas renvoyer ses pièces très souvent parce que les grands acteurs du secteur comme ASOS, Boohoo, You ou Zalando prennent de plus en plus en compte la morphologie du client, ce qui aide au choix de la taille.

(...)