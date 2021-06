Le confinement a ramené de nombreux consommateurs vers leurs fourneaux. Avec l’envie de se préparer de bons petits plats, sains et équilibrés. Tout profit pour le secteur des produits bio, qui a vu ses ventes bondir de 14 % en 2020. Cela se traduit à la fois par le nombre de Belges ayant acheté au moins une fois des produits bio en 2020 (96 %), mais aussi par une fréquence d’achat et des dépenses plus importantes.