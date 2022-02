Qui dit vin sud-américain dit le plus souvent vin chilien. Et pour cause : le Chili, c’est le quatrième producteur mondial avec des exportations de 820 millions de litres entre janvier et novembre 2021 pour un montant de 1,845 milliard de dollars. De quoi remplir plus d’un milliard de bouteilles. Son voisin argentin joue dans une autre division avec des exportations de 186 millions de litres pour un montant de 817 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2021.