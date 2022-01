Non, rassurez-vous, Central Park n’a pas été transformé en vignoble au cœur de la Grande Pomme. Il ne s’agit bien sûr pas ici de New York City, mais bien de l’Etat de New York, qui s’étend de Manhattan à la frontière canadienne.

Sa superficie est égale au tiers de celle de la France. Avec plus de 15.000 hectares de vignes et 471 producteurs, c’est aussi le troisième état viticole des Etats-Unis en importance. On est bien sûr loin ici des 200.000 hectares de vignobles de la Californie (qui, si elle était un pays, serait le 4e producteur mondial), mais l’Etat compte sept grandes zones viticoles au climat tempéré par la présence de grands lacs profonds qui ne gèlent quasiment jamais et qui sont propices au bon développement du cycle de la vigne.