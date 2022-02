Les stocks sont sous tension, et les prix partent à la hausse, comme partout.

Le printemps n’a pas encore commencé, mais beaucoup de Belges pensent déjà aux moments qu’ils vont passer dans leur jardin. Et avec les tempêtes qui viennent de s’abattre sur le pays, il faudra peut-être racheter des meubles ou du matériel de jardin, pour ceux qui ont subi des dégâts. Et les grandes marques l’ont bien compris, certains magasins commençant déjà à proposer des articles en promotion. C’est le cas chez Exterioo (l’ancien Overstock Garden, NdlR) qui propose une grande partie de son stock à -50 %. On parle de chaises, tables, salons de jardin, parasols, etc. Chez Leenbakker, les réductions sur les articles en stock vont là jusqu’à 30 % environ. Chez Oh’Green, on offre déjà jusqu’à 25 % de réduction sur une sélection de barbecues, notamment.