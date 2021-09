Cette année encore, les rapprochements entre marques grand public et personnalités ou univers décalés sont légion. Petite sélection de collab’ qui vont réjouir kids, millenials et adultes, à prix doux (ou moins).

L’automne sera denim ! Les jeans sont partout, même Félix le Chat s’y met puisqu’il collabore avec la marque Levi’s pour une collection façon "université américaine" (autre grande tendance de la saison). La marque a travaillé sa capsule en imaginant ce que Félix porterait en tant qu’étudiant. Résultat : BCBG, étudiant, couleurs peps et l’adorable petit chat cool sur les vestes, T-shirts, sweats comme sur les pantalons. (Teddy, 169.95 €)

La marque opte pour la couleur, comme Ikea, pour fêter "100 ans d’inspiration de vie et de style" avec l’incroyable Iris Apfel. La collection de vêtements et d’accessoires au nom de cette pionnière du look excentrique, femme d’affaires, socialite et modeuse depuis toujours sera en vente début 2022 en ligne et dans certaines boutiques. Prévoyez de la place pour du flashy, des volants, des imprimés et des grosses pièces qu’on superpose. Une capsule qui se veut aussi "circulaire".

Puma x Haribo