Le smart discounter veut rendre les produits écoresponsables plus accessibles.

Fini le "label" durable chez Lidl. L’enseigne veut fait place aux produits "able", plus accessibles, là où durable conserve une connotation trop "dure" ou "difficile à acheter".

Chez Lidl, un produit vendu sur cinq porte un label durable. Mais le smart discounter veut aller encore plus loin et rendre les produits ayant un impact positif sur les personnes, les animaux et la planète toujours plus accessibles.