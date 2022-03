Pour arriver à faire plaisir à tous leurs clients, les grandes enseignes ont dû redoubler d’efforts. Aujourd’hui, Delhaize affirme pouvoir livrer 97 % des Belges. " Livrer des avocats rue de la Loi ou du saumon rue des Bouchers, c’est possible : 14 000 produits peuvent être commandés via Delhaize.be ou dans l’application MyDelhaize et être livrés chez 11 010 168 habitants, soit 97 % de la Belgique. Delhaize est ainsi le premier, tant en termes de zone de livraison que de nombre de livraisons à domicile, affirme la chaîne de magasins. Le Covid a eu un impact majeur sur les ventes en ligne avec des pics allant jusqu’à 70 % de progression pour certaines périodes en début de crise. En moyenne, sur les dernières années, on observe une progression de 30 %. Ces progressions de ventes en ligne sont majoritairement influencées par les livraisons à domicile, les commandes Collect en magasin étant moins impactées. "