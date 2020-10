La livraison de repas à domicile a fortement augmenté durant le confinement et suit une courbe croissante également depuis la fermeture du secteur Horeca. Chez TakeAway.com, afin de soutenir le secteur, différentes mesures ont été mises en place.

"Au cours des derniers mois, la plupart des restaurants affiliés à Takeaway.com ont vu leurs ventes augmenter de plus de 50 %. Mais l’entreprise se rend compte qu’il existe de nombreux restaurants où la situation est moins enviable. Ce sont généralement des restaurants pour qui la livraison n’est qu’une petite partie de leur chiffre d’affaires et qui doivent donc compter sur les réservations de table ou les commandes à emporter. Nous offrons une réduction de 25 % sur la commission Scoober pour tous les restaurants qui sont déjà en ligne et affiliés au service Scoober. De même, nous ne prenons pas de commission pour les nouvelles inscriptions de restaurants et la commission sur les commandes à emporter, qui avait déjà été temporairement supprimée en mars, reste de 0 %. Ces mesures sont déjà en vigueur et le resteront un mois durant, soit tout au long de la fermeture de l’Horeca."

Deliveroo a aussi décidé de doubler les 10 000 premiers pourboires que les clients donneront aux restaurants, jusqu’à un montant de 15 000 euros. "L’option de pick-up lancée en début d’année vous permet de passer votre commande via la plateforme Deliveroo, mais d’aller chercher votre repas vous-même (gain de temps et d’argent). Nous avons décidé de réduire la commission à 0 % pour aider les restaurants partenaires à atteindre plus de clients. Enfin, pour encourager les clients à commander dans leurs restaurants locaux via Deliveroo, vous recevez une réduction de 5 € sur les commandes de minimum 15 € avec le code HORECABELGIUM jusqu’au 25 octobre."