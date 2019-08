Le commerce transfrontalier ne cesse de gagner des parts de marché. Si les consommateurs belges achètent tant et plus chez nos voisins, ils sont aussi de plus en plus nombreux à effectuer leurs achats en ligne. À l’échelon européen, c’est un marché qui ne représente pas moins de 95 milliards (hors voyages) dont 52,25 milliards sont réalisés par les marketplaces (commerce en ligne).

Afin de savoir qui sont les grands gagnants de cette croissance du commerce en ligne, Cross-Border Commerce Europe lance sa première édition du top 20 des Marketplaces réalisant des ventes hors frontières.

La plateforme fédérant l’e-commerce transfrontalier en Europe révèle ainsi que les sociétés à capital européen ne représentent que 9 milliards de chiffre d’affaires, soit seulement 21 % du marché total des sites d’e-commerce transfrontaliers en Europe. Un gâteau estimé à 42 milliards d’euros, dont le géant Amazon s’arroge pas moins de 28 milliards.

(...)