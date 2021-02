En ce week-end placé sous le signe de l’amour, il n’y a pas que les amoureux qui pourraient avoir des papillons dans le ventre ! Grâce à la Loterie Nationale, les célibataires pourraient aussi trouver leur bonheur. En plus du traditionnel tirage Lotto du samedi soir, un tirage du Lotto Extra est prévu dimanche, jour de la Saint-Valentin. Au total, ce sont 4,5 millions d’euros qui sont à gagner, 1,5 million samedi et 3 millions dimanche. Il faudra donc penser à valider deux tickets ce samedi plutôt qu’un.

Et même si personne ne refuse 3 millions d’euros, ce montant n’entrerait pas dans le top 10 des gains dans l’histoire du Lotto Extra. Dans ce top 10, aucune trace non plus d’un 14 février. Du côté de la Loterie, on cherche pourtant à attirer les joueurs. " Avec le tirage Lotto Extra du dimanche 14 février, vous pouvez gagner jusqu’à 3 millions d’euros ! De quoi gâter l’amour de votre vie. Que ce soit avec 50 kilos de pralines ou avec un sauna privé à la maison, promet-on. Et si vous jouez au Lotto et au Lotto Extra pour un minimum de 5 euros dans un point de vente, vous recevez un porte-clés Love & Luck gratuit. Vous jouez sur e-lotto.be ? Alors vous recevez un bonus de jeu de 1,25 € si vous jouez au Lotto pour un minimum de 5 € et au Lotto Extra pour un minimum de 5 €. Parce que nous aimons vous voir gagner. "

Il n’y a donc plus qu’à jouer, même si les chances de trouver la bonne combinaison restent minces, évidemment.