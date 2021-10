Un an après la sortie des premières gaufres de Liège, la marque sort une bière en édition limitée.

Il y a un an, LU commercialisait en Belgique ses premières gaufres de Liège. Une façon de fidéliser le public belge, mais aussi de montrer que LU pense à notre pays avec un plan marketing monté rien que pour le Plat Pays. Et le succès commercial est au rendez-vous, avec 1,5 million de paquets vendus, soit 8 millions de gaufres. Entretien avec Caroline Baume, directrice marketing des produits biscuits pour Mondelez Belgique et Luxembourg.

Caroline Baume, revenons d’abord sur la crise sanitaire qui a souri à plusieurs marques. C’est le cas chez LU ?

"Le Covid-19 a changé beaucoup de choses et les biscuits font effectivement partie des produits qui ont vu leurs ventes exploser. Les gens ont eu tendance à aller vers des marques qu’ils connaissent bien, et LU en fait partie."

Il y a un an, c’est une gamme belge qui a vu le jour, une manière de conquérir un nouveau public ?

"Les produits du groupe Mondelez sont déjà bien présents dans le paysage belge depuis des années, mais ces gaufres de Liège ont apporté un côté belge à LU. Nous avons voulu rendre hommage au patrimoine belge et les résultats sont très bons !"

(...)