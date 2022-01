Si l’on recommande sans cesse de ne se fier qu’aux sites officiellement reconnus pour éviter les déconvenues et arnaques, Lucie ne pensait pas qu’en utilisant Vinted pour vendre les vêtements qu’elle ne porte plus, elle en serait victime. Pourtant, Lucie n’en était pas à sa première vente. "J’ai déjà vendu une dizaine d’articles via cette plateforme et j’ai d’ailleurs de bonnes notes de la part des acheteurs. Jamais aucun n’a eu à se plaindre de la marchandise que j’ai vendue."