Sur l’avenue de la Toison d’Or, la foule se calme alors que le soir arrive et la lumière se fait rose et dorée… À Bruxelles, le haut de la ville est accueillant d’autant plus qu’une adresse vient de faire peau neuve : le Louise Hotel Brussels, (MGallery Collection, groupe Accor) rénové et cosy occupe l’espace de l’ancien Sofitel Brussels. Cela a mis un peu de temps à Bruxelles mais les restaurants d’hôtel ont désormais la cote. Maison Louise, vaste espace au cœur de l’hôtel, s’offre en Wine Bar mais aussi en restaurant, midi et soir. Derrière la carte, la cheffe Isabelle Arpin, déjà à la tête de son restaurant éponyme et du Ciao au cercle Mérode, signe ici la carte, l’occasion d’approcher sa cuisine délicate et inventive : on peut la reconnaître aux petites fleurs qui égayent ça et là les assiettes. En cuisine, le chef exécutif Adwin Fontein, secondé par Henri Depiesse, membre du duo gagnant de “My Tiny Restaurant” (RTBF), une émission pour les fous de cuisine pour laquelle Isabelle Arpin était jurée.