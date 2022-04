Amandine Poli se décrit comme cuisinothérapeute parce que dans ce mot valise, il y a le rapport à la cuisine, au faire avec ses mains et le côté mieux-être qui colle à la peau d’Amandine Poli, devenue spécialiste d’une alimentation qui fait du bien.

" Ma méthode, c’est de conscientiser les personnes : je leur explique comment fonctionne leur corps, je leur fais prendre conscience des aliments qui les rendent mal. Partant de là, les solutions viennent pratiquement d’elles-mêmes car quand on constate qu’on se sent mal en mangeant certaines choses et mieux en en mangeant d’autres, on est prêt à changer. C’est un coup de boost pour continuer ", nous explique-t-elle.

Aujourd’hui, elle partage tout son savoir et son enthousiasme pour des recettes simples et bonnes autant pour notre santé que pour la planète. Un e-book a été réalisé en collaboration avec WWF-Belgium pour le projet Eat4Change. Il a pour but de mobiliser les jeunes sur le thème de l’alimentation durable en les sensibilisant sur l’impact des choix de vie sur la préservation de la planète et la réalisation des objectifs de développement durable.

Les conseils d’Amandine Poli et de l’équipe de WWF : 1. Plus de végétal : légumes, fruits, légumineuses et céréales. 2. Moins de produits d’origine animale : limitez la viande, la volaille, la charcuterie et les produits laitiers à maximum 2-3 fois par semaine. 3. Considérez le poisson et les fruits de mer comme un luxe. 4. Mieux choisir : choisir les produits d’origine animale de meilleure qualité, avec des animaux élevés en plein air et nourris à l’herbe dans des pâturages locaux. 5. N’optez pas systématiquement pour les produits les moins chers. 6. Privilégier les produits locaux et de saison, ce qui permet de soutenir les agriculteurs locaux et de suivre le rythme de la nature.

"3 repas 3 chances par jour pour créer un meilleur avenir" est un e-book à télécharger gratuitement, il est rempli de bonnes recettes écoresponsables et de saison. Comme ce risotto à l’artichaut et aux fèves des marais ou encore une purée de fraise à la cannelle.

À télécharger sur le site https://poline.be/mes-ebooks/