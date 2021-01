De l’Horeca à la culture en passant par le sport et l’événementiel, les perspectives de voir la fin de cette crise sont floues, voire inexistantes.

Et force est de constater que les Belges sont peu optimistes pour faire la fête au printemps et même durant l’été.

Alors qu’on pourrait penser que les traiteurs et propriétaires de salles commencent à enregistrer des réservations pour des mariages et des communions, il n’en est rien. "Je peux déjà vous dire que de janvier à juin, il n’y a aucune nouvelle réservation et on parle plus d’annulation ou de report pour celles qui étaient prévues, souffle Christophe Polleunis, le patron de la Ferme des Oliviers, à Nivelles.

(...)