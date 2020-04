Comparateur d’objets en tout genre, Selectos dresse la liste des articles les plus recherchés sur son site.

Depuis le début du confinement et la fermeture de bon nombre d’enseignes non essentielles, la plupart des Belges se tournent vers les achats en ligne. Une manière de continuer à se faire plaisir, de trouver de quoi s’occuper mais aussi de mieux organiser cette nouvelle vie. Comparateur en ligne aidant les consommateurs à faire le meilleur achat possible, Selectos a observé une augmentation des recherches sur quatre types de produits.

1. Produits de première nécessité

" Bon nombre de personnes privilégient désormais les commerces en ligne pour les achats de première nécessité. Ces deux dernières semaines, le site a ainsi observé un trafic record sur leurs articles dédiés à la nourriture pour chiens, aux shampoings, mais aussi aux lessives ", note Cléo Dandoy, chargée de communication pour Selectos.

2. Organisation du travail à la maison

" Une grande partie de la population a dû s’organiser pour pouvoir travailler à la maison. Pourtant, nous ne possédons pas toujours le nécessaire pour pouvoir s’organiser comme il faut. Webcams, imprimantes, ordinateurs pour étudiants et graphistes, ordinateurs à petits prix et répéteurs wi-fi sont les accessoires informatiques les plus recherchés actuellement sur le site de sélection de produits ", indique-t-elle.

3. Hobbies et divertissement

" Beaucoup cherchent aussi, légitimement, à occuper leurs journées. Ainsi, les articles sur les jeux PS4, les casques gamers, les voitures télécommandées, les jeux Nintendo Switch, les jeux PC mais aussi les claviers gamers ont la cote. À côté du gaming, les machines à coudre et les robots pâtissiers sont, eux aussi, des produits très recherchés. Enfin, les appareils dédiés à l’entretien du jardin comme les robots tondeuses et les nettoyeurs haute pression rencontrent également un franc succès. "

4. Matériel sportif

" Pour d’autres, cette période est le moment idéal pour se (re)mettre au sport. Ainsi, la plateforme a observé ces derniers jours un regain d’intérêt pour les chaussures de running, les vélos d’appartement, les vélos électriques mais aussi pour les VTT ", conclut-elle.