C’est un bras de fer classique dans la grande distribution, mais qui prend encore plus d’importance cette année. Les fournisseurs et les distributeurs sont en effet en pleine négociation des prix pour l’année 2022. Et les hausses des matières premières ainsi que l’explosion des coûts du transport devront inévitablement être intégrées dans ces nouveaux tarifs. Ce qui laisse encore quelques semaines de répit aux consommateurs avant de voir le ticket de caisse partir à la hausse. De grandes multinationales comme PepsiCo, Kraft Heinz ou encore Lotus Bakeries ont déjà annoncé la couleur. D’autres grandes sociétés, internationales et belges, AB Inbev, Alken Maes, Spadel entre autres, souhaitent aussi leur emboîter le pas.

