Maxi Toys, l’enseigne de magasins de jouets implantée notamment en Belgique, a été vendue par Blokker Holding à Green Swan, un groupe international portugais qui a racheté l’année dernière les activités de Toys ‘R’Us en Espagne et au Portugal.



Maxi Toys compte 170 magasins dans quatre pays, dont la Belgique où l’on dénombre une trentaine de magasins ainsi que le siège social et un centre de distribution situés à Houdeng-Goegnies. La synergie avec les activités "jouets" de Green Swan doit se traduire "par des économies d’échelle, ainsi que par un dynamisme et un esprit d’innovation qui renforceront Maxi Toys". Il est toutefois encore trop tôt pour connaître un impact éventuel sur les activités belges notamment, a-t-on indiqué au siège social joint par téléphone par l’agence Belga.