Dans la salle, attendant la proclamation des résultats avec impatience, les concepteurs et distributeurs de jeux sont nombreux. Parmi eux, Maxim, 8 ans, plus jeune lauréat, a remporté le titre dans la catégorie des jeux éducatifs. Son jeu : apprendre les tables de multiplications en s’amusant. Fier, il commente son invention. "En fait, j’étais dans ma chambre et je m’ennuyais à réviser. J’ai donc eu l’idée d’en faire un jeu. Ma marraine a ensuite fait le graphisme et on l’a soumis à un panel de professeurs via une petite vidéo. Très rapidement, 600 professeurs se sont montrés intéressés. Les enfants adoraient aussi. On a ensuite contacté des grandes chaînes et elles étaient aussi emballées. Comme quoi, les maths, ça peut être amusant…"