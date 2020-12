Si l’Horeca souffre énormément et n’entrevoit pas l’avenir de façon très sereine, cela n’empêche pas un réel dynamisme dans le chef de McDonald’s et de ses franchisés. Le mois de décembre, qui ne verra malheureusement pas les clients s’attabler à nouveau, sera ainsi marqué par l’ouverture de huit nouvelles franchises dans le pays.

"Nous vivons des moments très difficiles et deux restaurants ont dû fermer temporairement, mais nous sommes heureux d’annoncer que huit nouvelles implantations vont voir le jour en ce mois de décembre", confie Stephan de Brouwer, CEO de McDonald’s Belgique. "Ce sont des investissements financiers, mais avant tout humains. Cette dimension a toujours été au centre de nos préoccupations. La sécurité du personnel et de nos clients est une priorité. Nous avons développé de nouveaux process pour maintenir une certaine activité et cela nous servira aussi pour le futur. Nous avons tout mis en œuvre pour construire le futur. Ces nouvelles ouvertures signifient, pour nous, le début de la fin… de la crise."