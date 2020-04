Les activités de livraison à domicile vont reprendre progressivement à partir du 30 avril. Pendant la période de fermeture volontaire du McDelivery, les procédures ont été entièrement revues.

Les nouvelles mesures comprennent notamment la présence d’un collaborateur à l’entrée du restaurant entièrement dédié à gérer le flux des coursiers afin de garantir à tout moment le respect de la distanciation sociale nécessaire dans le restaurant. Un nouveau marquage au sol permet également d’assurer la distanciation sociale. A leur arrivée dans le restaurant, les coursiers se désinfectent les mains avec un gel antibactérien mis à leur disposition. Un menu simplifié temporaire, le même qu’aux Drives, est toujours d’actualité afin de limiter le nombre de collaborateurs présents au même moment. De plus, chaque collaborateur portera également un masque individuel et des gants. De cette façon, la santé et la sécurité des collaborateurs, des coursiers et des clients sont garanties.

Le McDelivery va redémarrer progressivement dans une première phase avec 8 restaurants : à Gand (Korenmarkt) et à Anvers (Teniersplaats et Groenplaats) à partir du 30 avril ; à Bruxelles (Ixelles, Rue Neuve, Bascule et au Docks) à partir du 2 mai, et à Liège (Opéra) à partir du 5 mai.

A l’instar des Drives, le McDelivery sera seulement possible de 11h à 22h (21h30 pour Bruxelles Ixelles).