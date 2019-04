Halutec propose un produit unique : l’adoucisseur Minimax. Aujourd’hui, la société belge, qui s’est associée à l’Angleterre en 2003, se développe en France. Une belle réussite pour cet adoucisseur compact et écologique, qui est aussi numéro un dans notre pays !

Une belle histoire que celle d’Halutec. En effet, la société, qui a fêté les 40 ans de son usine de fabrication l’an dernier, ne cesse d’évoluer, de s’étendre et de se perfectionner à travers son produit exclusif : l’adoucisseur d’eau Minimax. « Son principe est le même depuis le début, mais il a connu de multiples évolutions depuis sa création, explique Luc Chantraine, directeur général de Halutec. Il s’agit du plus compact du marché, ce qui s’avère pratique au niveau de l’installation. De plus, il fonctionne sans électricité et bénéficie de blocs de sel tout aussi compacts, conçus dans la même philosophie que l’appareil. Tout cela rend le Minimax particulièrement pratique pour l’utilisateur. Presque un jeu d’enfant ! »

Plus petit, plus performant

A l’instar des téléphones portables qui, au fil des décennies, sont devenus de plus en plus compacts et performants, le Minimax s’est lui aussi miniaturisé avec le temps, tout en offrant une technologie toujours plus avancée. « L’une des évolutions majeures est que nous avons créé un double filtre à l’intérieur de l’appareil pour ôter le calcaire. Les filtres travaillent en alternance, ce qui donne une eau adoucie 24h/24. Le double filtre offre également un débit très important d’eau adoucie. Cela peut s’avérer utile lorsque plusieurs personnes prennent leur douche en même temps dans la maison. » Mentionnons toutefois que le Minimax est uniquement destiné à l’emploi domestique et non industriel.

Un seul interlocuteur

Le joint-venture avec l'anglais Harvey Bowden, en 2003, constitue l’une des étapes-clé de l’histoire d’Halutec. « Désormais, nous fabriquons, installons, et nous nous occupons du service après-vente du Minimax. Cela signifie que les clients n’ont affaire qu’à une seule personne pour l’ensemble des opérations, ce qui est beaucoup plus pratique que de s’adresser à une horde d’intermédiaires. » A l’heure actuelle, la société belgo-anglaise compte non moins de 250 personnes dont une cinquantaine en Belgique (active au niveau commercial, technique, de l’installation à l’entretien). Plus de 200 personnes travaillent quant à elles depuis l’Angleterre pour produire le Minimax, le commercialiser, et le développer (via notamment une équipe d’ingénieurs dans le bureau R&D). « Depuis deux ans, nous nous développons également en France où nous comptons une équipe technico-commerciale d’une dizaine de personnes. Nous poursuivons notre expansion et notre évolution, année après année. » Quel que soit le site de production et/ou de commercialisation, la devise de l’entreprise est identique pour tous : « Le service et une garantie sans équivoque font la qualité d'un produit. Vous pouvez toujours compter sur nous ! »

Les 8 avantages du Minimax

· Le Minimax est compact. Il est comparable à une tour d’ordinateur, au niveau du volume. On peut même le placer dans un placard de cuisine tant il est flexible.

· Le Minimax fonctionne sans électricité, uniquement sous la pression de l’eau, ce qui est à la fois pratique et écologique.

· Le Minimax est très simple d’utilisation : il fonctionne grâce à des briques de sel de 2 fois 4 kg, beaucoup plus manipulables que les sachets lourds de 25 kg que les autres marques utilisent.

· En cas de souci avec le Minimax, vous n’avez affaire qu’à un seul interlocuteur.

· Le Minimax offre une eau adoucie 24h/24, là où ses concurrents ont besoin d’une phase de rinçage, souvent programmée la nuit. Cette prouesse est rendue possible grâce à l’usage d’un double filtre.

· Le Minimax est en perpétuelle évolution. En effet, l’entreprise dispose d’une équipe de recherche en interne, qui n’a de cesse de faire évoluer le produit. « Nous veillons à réparer des Minimax plus anciens plutôt que d’en proposer de nouveaux. L’aspect « durabilité » est très important pour nous. »

· Le Minimax offre une garantie de dix ans. « Mais nous estimons que notre adoucisseur dure en moyenne plus de 20 ans. Cette garantie est totale : qu’il s’agisse du déplacement, de la réparation, du remplacement... Nous assurons également un suivi à vie du produit Minimax. »

· Le Minimax offre une eau parfaitement adoucie, qui préserve les tuyauteries, allonge la durée de vie des appareils, et augmente leur rendement. De plus, une eau moins calcareuse préserve la peau et les cheveux (surtout chez les personnes sensibles.)

Les projets à venir

Halutec déménagera bientôt en Belgique dans des locaux plus grands. « Nous nous sentons de plus en plus à l’étroit car nous sommes en pleine expansion. Notre évolution est perpétuelle, et nous venons d’ailleurs d’engager plusieurs personnes afin de renforcer notre équipe commerciale et technique. »

La société a également décidé de mener une campagne télé et radio pour la première fois de son histoire afin de mieux se faire connaître. « De nombreuses personnes ignorent les tenants et aboutissants d’un adoucisseur d’eau. Nous avons envie de mieux informer le grand public. Ce dernier ignore en effet, dans sa grande majorité, quels sont tous les avantages d’une eau adoucie. »

Infos Minimax : 0800 24 550 – www.minimax.be