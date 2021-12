Avec le Koga B20, on entre dans le monde du speedpedelec en douceur. On est dans l’esprit de “qui veut aller loin, ménage sa monture.” Un vélo sage.

On continue d’en voir de plus en plus, le matin sur le chemin du travail. Des vélos de partout, et c’est vraiment une bonne nouvelle. Dans ces déplacements à deux roues, se glissent aussi de plus en plus de speed-bike. On vous en parle souvent, cela est un vrai outil de mobilité pratique, rapide et fiable. En évoquant la vitesse de 45 km/h, souvent les remarques sont “cela va trop vite.” Mais rassurez-vous, c’est vous qui maîtrisez la vitesse. Vous choisissez d’aller entre zéro et quarante-cinq kilomètres par heure.