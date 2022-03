C’est la belle saison qui commence pour les usagers de mobilité douce. Les journées plus longues et le soleil vont faire sortir tous les amoureux du grand air. Parmi eux, les utilisateurs de trottinettes.

Si certains choisissent par facilité, les trottinettes partagées, il est quand même plus sympathique d’avoir un engin qui correspond à ses besoins ou à ses envies. Le choix d’une trottinette passe par le prix d’acquisition bien sûr, mais aussi, et c’est très important, par sa capacité à vous transporter de manière confortable et rapide. Nous avons régulièrement entendu des usagers, qui après avoir fait l’acquisition d’une machine bas de gamme, se plaignent du manque d’autonomie ou de puissance. Nous en avons déjà parlé, les prix riment souvent avec efficacité. Cela est valable pour tout, et encore plus pour des engins qui comportent quantité de composants électroniques.