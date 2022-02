Le Moonbike est né en France, plus précisément en Haute-Savoie. Nicolas Muron, son inventeur, a eu cette idée en 2015, lors de vacances dans sa maison de famille du petit village de Saint Nicolas de Véroce. Le constat était simple : en été, il y a une multitude de moyens de déplacement dans les montagnes entre vélos tout-terrain, moto, skateboard ou encore voiture. En hiver par contre, avec la neige, c’est plus compliqué. D’où son idée : créer un engin qui se rapproche d’un scooter des neiges mais d’accès plus facile pour l’utilisateur.

En 2017, Nicolas a quitté son travail chez Dassault Aviation et s’est lancé dans l’aventure du Moonbike. Il a rejoint la Station F, qui est un incubateur de start-up en France. Deux ans et une douzaine de prototypes plus tard, le MoonBike est opérationnel.

2020, Moonbike s’installe à Annecy et commence à produire ses engins en série. Directement, ce scooter des neiges devient populaire jusqu’aux États-Unis et la station de Tignes crée le premier Moonbike Park de France. Les commandes s’emballent et on voit la moto lunaire apparaître dans plusieurs stations comme Val d’Isère, Courchevel, Flaine et les Saisies.

Le Moonbike, c’est un guidon avec un patin avant ainsi qu’une suspension. Et à l’arrière, un système de chenille qui propulse la machine grâce à un moteur électrique. Avec un tel engin, rien de plus facile pour parcourir les montagnes. La découverte se fait dans le respect de l’environnement, et la puissance, qui offre 170 Nm, permet de monter des pentes vraiment imposantes. Jusqu’à 40 %. Si son poids n’est pas négligeable, 85 kg, il avance dans la poudreuse jusqu’à 30 centimètres de hauteur, de quoi bien s’amuser, le tout en silence.

Coté vitesse, on peut atteindre les 42 km/h. En matière d’autonomie, on ne parle pas en distance mais en temps. Vous pouvez compter entre 1 h 30 et 3 h de loisir en fonction du nombre de batteries.

Pour l’essayer, rien de plus simpleAujourd’hui plus d’une quinzaine de stations de ski françaises proposent le Moonbike comme activité, soit dans le cadre d’un lieu prévu à cet effet, un “park à Moonbike”, soit dans celui de balade en montagne. Le prix varie d’une station à l’autre. Il faut compter en moyenne 50 € pour 30 à 40 minutes de promenade. Si vraiment, le Moonbike devient une passion, vous pouvez faire l’acquisition de la bête. Il faudra prévoir un petit budget de 10 000 € pour un Moonbike et son chargeur rapide.

Que ce soit pour 30 minutes ou pour en avoir un, le Moonbike est atypique, innovant et super fun pour de chouettes déplacements en montagne.

Bon à savoir

Disponible entre autres dans les stations suivantes : La Plagne, les Saisies, Risoul, Val d’Isère, Flaine, Courchevel, Tignes, Le Sauze, Valmeinier, Artouste et Crans Montana en suisse, Naturlandia et Vallnord Pal Arinsal en Andorre.