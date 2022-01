Élégance est sans aucun doute un des mots-clefs de l’essai de cette semaine. Il y en a d’autres qui vont venir au fil de cet article mais l’élégance de ce vélo est ce qui nous a donné envie de l’essayer.

Certains parleront de minimalisme, d’autres d’esthétique, de pureté et, enfin, pour mettre tout le monde d’accord, de simplicité. Le Jitensha est simple déjà par le nom qu’il porte. Jitensha veut dire vélo en japonais et c’est un bel hommage à la sagesse et à la rigueur du pays du soleil levant

(...)