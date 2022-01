Souvenez-vous, il y a plusieurs mois quand nous vous avons présenté l’essai du Stromer ST2, nous étions en pleine découverte du monde des speedpedelec. Depuis pas mal de bitume est passé sous nos roues, et des speedbikes entre nos mains. Parmi les tests effectués, nous pouvons retenir le Ellio qui pour la rédaction est une valeur sûre, ainsi que le Fluid-1S, vélo américain qui apporte un excellent rapport qualité prix. Mais il y a une chose qui n’a pas changé durant tous ces mois de tests quasi ininterrompus, le fait que la marque suisse reste leader dans le monde des speedbikes. Stromer est la référence en la matière. Avec le ST5 ABS, on passe encore à un niveau supérieur. Pour commencer et arrêter directement toutes les polémiques, le ST5 ABS est très cher, certains vont jusqu’à dire que c’est le prix d’une voiture, mais, s’il vous plaît, ne comparons pas ce qui n’est pas comparable. On ne compare pas un des vélos les plus haut de gamme qui existe, avec une voiture d’entrée de gamme. Le ST5 ABS est la Ferrari des vélos.

© D.R.

Ce vélo aux allures sportives, au look dynamique, tendu pour ne pas dire agressif est le modèle le plus haut de gamme de Stromer. Tout est là. Puissance, avec un moteur de 850 W, esthétique, avec un vélo épuré où tous les câbles sont intégrés, et, surtout, cette offre que seul Stomer a développée : un système ABS pour une plus grande sécurité. Sur ce vélo, le système d’anti-blocage de la roue avant permet une excellente gestion du freinage. Lors de notre test, nous avons tout tenté pour mettre à mal le système mais sans réussite. Ce système de freinage analyse en continu votre progression et donc intervient en direct pour vous apporter un freinage sans danger. C’est très rassurant. Évoluer à 45 km/h demande de la concentration et des réflexes face aux dangers de la route. L’apport de l’ABS, sécurise encore plus l’utilisateur et permet aussi d’être plus à l’aise sur cette machine à la puissance hors norme. De plus, cet engin a reçu du constructeur suisse, un mode “sport”. Ce mode n’a quasi plus de limite, que ce soit au démarrage ou encore pendant les déplacements, rien ne l’arrête (sauf la limite de 45 km/h).

© D.R.

Dès que l’on enfourche ce vélo on comprend que ce n’est pas une machine comme les autres. Le ST5 ABS est très agréable dès les premiers tours de pédales. Il apporte dans les cinquante premiers mètres les 45 km/h attendus et une vraie satisfaction de conduite. Enfin comme a son habitude la marque helvète n’oublie rien de l’éclairage très efficace, à l’application qui vous apporte toutes les informations nécessaires pour votre trajet.

En mode Sport, nous étions loin des 180 km d’autonomie que propose le constructeur, mais nous n’en avions pas besoin et nous avons préféré fendre l’air le plus vite possible, plutôt que de la jouer à l’économie. Ajoutez à cet engin, un système de vitesse Shimano dernier cri qui fonctionne sur simple pression de boutons à droite du guidon, vous avez affaire à un vélo proche de la perfection pour vos déplacements urbains et même extra-urbains. Avec le Stromer ST5 ABS, vous devenez le roi de la mobilité douce, sportive et ultrarapide ! Cela à un prix, et, effectivement, mettre dix mille euros pour un vélo, même un Stromer, n’est pas à la portée de tous, mais quand on aime, on essaie de ne pas compter !

La Fiche technique © D.R.

Cadre : aluminium – Couleur Granite Grey

Poids : 28 kg - Taille : M, L, XL

Moteur : Arrière, SYNO Sport 850W – 48Nm

Transmission : Chaîne VAE

Vitesse : Shimano XT Di2 11 Speed 11-42

Roues : 27,5 pouces

Pneus : Pirelli Cycle-e for Stromer - 57-584

Autonomie : 180 km en mode normal70 km en mode sport.

Recharge batterie : 5,30 heures

Batterie amovible : 48 V - 983 Wh

Éclairage : Supernova M99 pro (avant) et Supernova M99 pro (arrière)

Accessoires : garde-boue, porte-bagages

Freins : Stromer HD944 by TRP

Garantie : 2 ans

Prix : 10 328 € (prix de base)

Site web : www.stromer.com