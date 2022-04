Le iVog City Boost est d’un classicisme à toute épreuve. Un cadre blanc à la hollandaise, selle et poignées en cuir, batterie discrète sur la hauteur du cadre et un moteur Shimano central à la puissance suffisante dans la plupart des dénivelés. Un vélo qui correspond aux utilisateurs qui souhaitent du confort, une certaine forme d’esthétisme et qui est efficace pour des déplacements de moyenne distance. Effectivement, s’il est possible de choisir de partir pour un long trajet grâce à une belle autonomie, le iVog City Boost est plutôt un vélo des déplacements de proximité. En d’autres temps, certains auraient dit “c’est le vélo idéal de madame”. Aujourd’hui on peut dire, qu’il s’agisse de monsieur, de madame ou de grands enfants, que tous seront satisfaits par ce qu’offre cette machine.

Son côté blanc lui donne des airs bourgeois, mais par son prix et ses capacités, il est un objet accessible à tous. Avec son écran “display” ultra simple et fonctionnel, une suspension avant qui offre un confort agréable sur des surfaces qui ne le sont pas, et un système à cinq vitesses qui apporte de la souplesse dans les passages avec le plus de relief, vous passerez partout sans aucune difficulté.

Coté moteur, Shimano, qui est le partenaire privilégié de la marque O2feel, apporte avec son Steps E6100, 60nm, une puissance convenable. Certes dans certaines montées, il faut faire un peu plus aller les cuisses ou simplement décider de diminuer la vitesse et passer en mode plus rapide coté pédalage, mais le vélo réagit bien en toutes circonstances. Vu son look, il n’est pas là pour afficher des performances hors normes.

© o2feel

L’élégance et le confort sont sans aucun doute les caractéristiques de l’iVog. Pneus à la couleur brun clair (comme les poignées et la selle), anticrevaison, et flancs réfléchissants. Un système d’éclairage suffisant pour être vu et bien voir sa route. C’est un vélo sur lequel la sécurité ne fait pas défaut. Lors de nos déplacements, nous étions vraiment en confiance.

© o2feel

La stabilité et la maniabilité sont indéniables. Avec cette batterie située en dessous de la selle, le vélo est bien équilibré. Coté autonomie, la marque du nord de la France assure 110 km dans un mode “détente”. Si vous optez pour une assistance électrique maximale, alors ce sont 55 km pour se déplacer sans dépenser trop d’énergie.

Un beau compromis entre un prix attractif, un look simple mais efficace et une assistance électrique qui ne déçoit pas les utilisateurs.

Fiche technique © o2feel

Cadre Aluminium Couleur Blanc, Bleu boréal, Gris perle

Poids 25 kg

Taille Taille S, M, L

Suspension SR Suntour Nex 50mm

Moteur central Shimano E6100 - 60NM

Transmission Chaîne, Shimano Nexus 5 vitesses

Roues 26 ou 28 pouces. Pneus CST C1635

Autonomie De 55 à 110 km

Recharge batterie 3 h 30. Batterie iPowerFit 400 amovible

Éclairage Trelock Iveo 50 lux (avant)Accessoires Garde-boue. Freins à disques hydrauliques.

Antivol AXA sur roue arrière.

Prix 2 699 € & 3049 € grande autonomie

Garantie 2 ans

Site web www.o2feel.com