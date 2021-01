es derniers mois, il ne fait pas bon être commerçant, d’autant plus quand son enseigne est jugée non essentielle et risque la fermeture au moindre frémissement de courbe du Covid-19. Après deux fermetures longues et forcées et des soldes d’été qualifiés de flop par beaucoup, l’année qui se termine va laisser place aux soldes d’hiver, dès ce lundi 4 janvier. Si cette période est attendue de pied ferme en temps normal, ce n’est pas vraiment le cas cette année.

Avant tout, les commerçants espèrent pouvoir rester ouverts tout au long du mois de janvier. Et s’il y aura toujours de bonnes affaires à faire, les stocks ne sont pas aussi volumineux qu’habituellement. En cause, toujours l’expérience des soldes d’été et les fermetures successives. Les commerçants avaient fait des stocks comme les autres années pour la collection printemps-été, mais les clients se sont fait rares au moment de la réouverture. Une solution semblait toute trouvée avec le déplacement des soldes au mois d’août, mais les mesures sanitaires renforcés fin juillet, notamment l’obligation de faire ses courses seul, avaient fait fuir les acheteurs. Résultat des courses, les gérants de magasins s’étaient retrouvés avec des stocks énormes sur les bras. Par prudence et parfois par manque de liquidité, les professionnels ont donc préféré établir des stocks moins fournis, d’autant plus que la nouvelle fermeture d’un mois et demi a été décrétée par la suite. Les soldes commencent donc ce lundi dans une ambiance calme et indécise, l’occasion d’aller à la rencontre de plusieurs commerçants. "La période reste compliquée, même durant les fêtes, explique Steve Defresne, directeur du magasin La Chaise longue, au Woluwe Shopping. La direction a d’ailleurs décidé de limiter les stocks dans les entrepôts. Nous sommes touchés par la limitation de clients dans les magasins car nous accueillons en même temps 10 personnes plutôt que 50 durant les grosses périodes. On voit bien que certains n’ont pas envie de faire la file en dehors du magasin et préfèrent faire demi-tour. Mais nous devons faire avec car les contrôles de police sont fréquents, même en civil. Par contre, il y aura bien de bonnes affaires à découvrir dans nos rayons, comme les autres années."