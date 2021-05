Fin février dernier, nous évoquions les résultats du groupe Kellogg’s pour l’année 2020. Une année jugée "schizophrène" par Luc Houben, manager général Benelux de la marque, entre des pertes conséquentes pour tous les produits liés aux écoles, à l’Horeca ou encore à l’aviation, et des bénéfices colossaux en ce qui concerne les ventes en supermarchés. Depuis lors, le bilan du premier trimestre 2021 a pu être tiré. " Au niveau des céréales, nous sommes en léger recul (7 %) par rapport à l’année passée, mais c’est tout à fait normal quand on repense au phénomène de stockage de mars 2020, assure Luc Houben. Si on compare avec la même période en 2019, nous enregistrons une augmentation de 14 %. "

Du côté des chips Pringles, les chiffres restent quant à eux à la hausse avec une augmentation de 20 % par rapport à 2020 et de 35 % par rapport à 2019. Tous les signaux sont donc au vert pour la marque qui présente ce mardi son nouveau plan, qui court jusqu’à la fin 2022. " Nous avons l’ambition de jouer sur trois tableaux : la nutrition, la durabilité et la responsabilité sociale ", avance le manager général.