Les lecteurs habitués de cette chronique connaissent mon scepticisme par rapport aux notations d’un célèbre guide pneumatique. Depuis quelques années, j’ai l’habitude, après la sortie de celui-ci, de mettre en avant l’une ou l’autre maison que j’ai personnellement très appréciée et que Bibendum a sanctionné injustement ou, à tout le moins, méprisée.

Cette fois, je n’ai pas dû aller bien loin pour trouver ce que je cherchais… En effet, alors qu’il est sans doute un des restaurants les plus en vue de Waterloo et, à mes yeux, une des meilleures adresses maritimes abordables du pays, l’épatant Momo La Crevette ne figure plus dans la sélection du célèbre guide rouge. On ne parle pas d’étoile, qui n’a jamais été revendiquée, mais bien d’une simple mention…

Pour mémoire, Momo la Crevette, créé par Moïse Mérali en 2008 et repris par Thierry Vanholsbeek en 2016 n’a jamais été à un tel niveau de cuisine. Son patron, diplômé de l’école hôtelière de Namur est un véritable maître des produits de la mer qu’il reçoit deux fois par jour. Voilà pourquoi, comme je l’ai fait mercredi avec ma chère et tendre, je vous encourage vivement à aller voir ce qui, selon Michelin, n’est même pas digne d’un simple signalement !