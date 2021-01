L’année 2020 a été terriblement noire pour le retail. Mais des marques continuent à développer leur réseau. Coup d’œil sur celles qui envisagent de venir s'installer en Belgique. Monoprix est déjà au Luxembourg

Monoprix envisage une expansion vers plusieurs pays, dont la Belgique.

Fort de son nouveau concept présenté en septembre dernier à Paris-Montparnasse (un flagship store branché technologies sur 5 000 m²) et du succès de ses implantations aux Antilles, au Moyen-Orient et au Luxembourg, l’enseigne française Monoprix (groupe Casino) envisage une expansion en franchise vers plusieurs pays, dont la Belgique. C’est ce que nous a confirmé la porte-parole du groupe, non sans ajouter qu’il était "prématuré à ce stade d’en préciser les modalités, notamment le calendrier".

D’autant que la Belgique n’est pas seule sur la liste de Monoprix, où l’on trouve aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les pays scandinaves, l’Espagne et le Portugal. Une brochette de pays qui devrait participer à son objectif de doubler ses ventes d’ici 2030 (de 5 à 10 milliards d’euros de volume d’affaires).

L’avantage de la Belgique est toutefois d’être très proche du Luxembourg, aussi sur le plan du retail, où un second Monoprix ouvrira ses portes le 14 janvier dans l’ancien C&A de la ville haute (place Guillaume II). Sur 2 500 m² et trois niveaux, il intégrera déco, mode, beauté, alimentaire et restauration (deux restaurants signés Maison Mazelier). Un projet aux mains d’un duo de franchisés déjà propriétaire, au Grand-Duché, du premier Monoprix, de trois Monop’et de deux Naturalia.

Miniso, le "Hema chinois"