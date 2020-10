Faire son shopping en ligne n'est pas toujours chose facile. Les sites sont nombreux et bien souvent nous multiplions les paniers sans pour autant effectuer l'achat immédiatement. Nous nous disons que nous y reviendrons plus tard, lorsque nous serons sûrs de notre choix. Petit problème, nous finissions très souvent par perdre lesdits paniers et nous devons dire adieu aux articles pour lesquels nous avions pourtant craqué... Ce constat, de nombreux internautes ont dû y faire face, dont Mathieu Guffens, un jeune entrepreneur liégeois, qui a décidé de créer sa propre application pour régler une bonne fois pour toute le problème. C'est ainsi qu'est né le concept MOSC, " Mobile Online Shopping Cart", une application qui permet de centraliser en un seul panier tous les produits qui nous font de l'oeil sur le net.

Si pour l'instant, vous vous dîtes que ce genre d'application existe déjà, et que c'en est une parmi tant d'autres, vous risquez de faire fausse route. Car Mathieu a été encore plus loin en ajoutant une fonctionnalité unique, celle de vous notifier en temps réel lorsque le prix d'un des articles sélectionnés dans votre panier change. "Je me suis rendu compte que je n’étais jamais informé sur l’évolution du prix des différents articles proposés en ligne, et que donc je perdais peut-être de l’argent", nous confie-t-il. Sortie en juin 2020, l'application 100% belge compte déjà plus de 5.000 utilisateurs, en Belgique, mais également en France, puisqu'elle regroupe quelques 700 enseignes. Des géants du cybershopping, comme Zalando ou Amazon, mais également de plus petits magasins. "J'aimerais bien m'attaquer à de nouveaux marchés, dans d'autres pays à proximité pour ajouter toujours plus de commerçants. L’une des forces de notre application est que l’utilisateur a la possibilité de nous proposer un nouveau site de vente en ligne. Nous pourrons ainsi le rajouter à notre base de données et augmenter notre offre", explique le Liégeois.

© MOSC



Un véritable outil

Depuis peu, l'application propose une nouvelle fonctionnalité, celle de traquer l'historique des prix. Concrètement, cela signifie qu'une fois que l'utilisateur a ajouté un article dans son panier, il a la possibilité d'observer la fluctuation du prix de ce dernier via un graphique. "C'est quelque chose que les utilisateurs apprécient beaucoup, car c'est très intéressant au moment des soldes. J'ai fait un constat personnel, certains commerçants gonflent les prix à quelques jours des soldes pour ensuite les baisser et ainsi faire croire à des promotions. C'est impressionnant ! Je me souviens d'une fois où un commerçant avait ajouté un logo -50%, mais les prix n'avaient en réalité pas changé." MOSC peut donc se révéler être une arme pour le consommateur qui peut tout bonnement éviter les arnaques des enseignes, surtout en période de soldes.

L'application est bien entendu encore amenée à évoluer. Son créateur a même le projet de créer une interface pour les e-commerçants où ceux-ci pourront proposer aux utilisateurs qui ont sélectionné leurs articles, des coupons de réduction.

Du côté des informations pratiques, MOSC est disponible sur Android et le sera sur Apple Store dès le mois de novembre. L'installation de l'application est gratuite, mais l'utilisateur est limité à 10 articles dans son panier. Passé ce nombre, il devra souscrire à un abonnement au prix de 4,99€ pour 3 mois.

Et que les plus inquiets se rassurent : excepté l'adresse email, l'application ne conserve aucune donnée personnelle.