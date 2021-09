Septembre n’est pas seulement le mois du retour en classe, c’est aussi l’heure de la rentrée culinaire. La plus grande association gastronomique belge, The Mastercooks of Belgium (180 chefs) actuels et anciens) a un nouveau président et de nouvelles idées.

Le Liégeois de Knokke Cédric succède à Frank Fol. Après plus de quarante ans d’existence, l’association nourrit plusieurs projets pour continuer la grande tradition de la cuisine belge.

"Je veux être un président rassembleur, dit-il. En organisant de nouveaux événements destinés au grand public et en impliquant davantage les jeunes chefs alias les Young Masters."

Le premier rendez-vous s’est doté d’un parrain de renom en la personne de Michel Preud’homme, actuellement en réserve de la république en tant qu’entraîneur mais grand amateur de bonnes tables : la Quinzaine des Jeunes au restaurant.

" J’ai le privilège de pouvoir profiter de belles tables", affirme l’ancien coach du Standard et du Club Bruges entre autres. "J’ai accepté d’apporter mon soutien à cette initiative car elle permet aux gastronomes de moins de 25 ans de pouvoir goûter à une cuisine qui leur est souvent inaccessible ."

Deux dates à retenir : du 15 au 28 novembre 2021 et du 7 au 20 mars 2022. Durant cette période, les moins de 25 ans bénéficieront de tarifs réduits chez les membres. Nouveau principe pour la réservation avec un système de prépaiement.

Un vent nouveau souffle au sein de l’association. Les Étoiles de la cuisine changent de nom pour devenir le Pierre Wynants Trophy (le chef historique du Comme Chez Soi est un des membres fondateurs de l’association). Les trois lauréats de la précédente édition ont d’ailleurs reçu leur médaille en présence de S.A.R. la princesse Léa de Belgique (Florian De Ruyck de chez Alain Bianchin, Nicolas Tournay du Mont-à-Gourmet et Grégory Marichal de À la mémoire de).

Avant la publication d’un livre sur les membres, prévue en 2022 , les chefs prouvent une fois de plus qu’ils ont du cœur. Ils ont en effet remis un chèque de 10 000 euros à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés touchés par les inondations du mois de juillet.