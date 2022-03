L’application Navilens collabore désormais avec Kellogg’s, grâce un code qui permet de repérer les céréales à 3 mètres.

Certains applaudiront, d’autres parleront d’effet de mode, mais toutes les grandes entreprises ont désormais des plans pour diminuer leur empreinte carbone, ou encore aider les plus petits producteurs à travers le monde.

Kellogg’s en fait partie, et la crise a encore accéléré le processus lancé par la marque ces dernières années. Mais après les promesses, ce sont les résultats qui sont présentés par Luc Houben, directeur général de Kellogg BeNeLux. "L’un des principaux piliers du Wellbeing Manifesto de Kellogg est d’agir de manière responsable et de prendre des mesures pour réduire son impact sur l’environnement. Pour ce faire, Kellogg s’est engagé à réduire de 45 % ses émissions de carbone de scopes 1 et 2 d’ici 2050. Entre 2015 et aujourd’hui, l’entreprise a d’ores et déjà réussi à réduire de 37 % ses émissions globales européennes. Ces résultats sont en partie dus au fait que Kellogg a déjà atteint son objectif de produire 100 % d’électricité renouvelable, dans l’ensemble de ses usines de fabrication en Europe occidentale", explique-t-il.