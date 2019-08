Pour certains parents, c’est un véritable calvaire. Il faut dire que les enfants usent rapidement leurs chaussures, quand ce n’est pas le pied qui grandit trop vite. Et si la corvée de l’achat de chaussures n’était plus qu’une histoire passée ? Il faut bien vivre avec son temps et le leasing de biens a depuis longtemps dépassé les frontières du secteur automobile. Les formules d’abonnements se multiplient, que ce soit dans le secteur food (les boxes inondent désormais le marché) ou non-food (électroménager, vêtements, etc).

Aux États-Unis, Nike vient d’innover en lançant sa toute première formule d’abonnement, destinée aux enfants de 2 à 10 ans. "Avec ce programme, Nike cible les parents qui ne disposent pas de beaucoup de temps et qui habitent dans les banlieues et les zones rurales, éloignées d’un magasin de chaussures", a expliqué Dave Cobban, directeur général du Nike Adventure Club.

Nike souligne aussi que c’est une solution permettant aux parents d’économiser la corvée de se rendre tous les deux à trois mois en boutique pour faire essayer des chaussures aux enfants. Reste que les achats en ligne offrent déjà une alternative, mais l’équipementier y voit aussi des inconvénients tels que des problèmes relatifs à la croissance des enfants et aux retours.

Au total, les abonnés peuvent choisir parmi une centaine de paires de baskets et en reçoivent, selon la formule, une paire par mois (45 €), une tous les deux mois (27 €) ou une tous les trois mois (22 €). Lorsque l’enfant n’utilise plus la chaussure, le produit est renvoyé à Nike. Les baskets seront alors recyclées. Un don pour une bonne cause est également possible. Nike envisage également de développer ce service pour les adultes et en particulier pour certains groupes cibles.

Dave Cobban a ainsi remarqué que les coureurs passionnés devaient remplacer leurs chaussures fréquemment. Par conséquent, il évoque la possibilité d’un programme d’adhésion pour les coureurs de marathon. "Nous pensons que les autres athlètes ont également des problèmes qui pourraient être facilement résolus grâce à un service d’abonnement, a-t-il déclaré. C’est le début de quelque chose d’assez excitant pour Nike."

En outre, pour Nike, ce service permet d’attirer une nouvelle clientèle, en particulier les parents qui ne font pas partie de sa clientèle traditionnelle vivant dans les grandes villes et de créer des liens avec de jeunes enfants.