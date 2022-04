Le liège est un matériau naturel, non polluant, renouvelable et recyclable. Ce n’est pas un hasard s’il est recommandé par tous les cahiers de charges des vins bio et parfois même le seul bouchon accepté. Noble, écologique et respectueux du vin et de la planète, le bouchon en liège a considérablement évolué ces dernières années. Incriminé pour le regrettable goût de bouchon, le liège est concurrencé par les bouchons métalliques à vis, en verre et aussi synthétiques. Heureusement, la technologie permet aujourd’hui de traiter le liège et de fournir aux vignerons des bouchons exempts de trace de TCA, cette funeste molécule responsable du goût de bouchon.