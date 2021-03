L’inflation s’est limitée à 0,4 % même si le prix des produits alimentaires a augmenté.

Le secteur de la grande distribution fait partie des grands gagnants de la pandémie. En effet, les ventes des supermarchés ont explosé et si, durant plusieurs semaines, les prix ont suivi une courbe identique (notamment suite à l’interdiction de pratiquer des promotions édictée par le gouvernement), un retour à la normale s’est lentement opéré. Se nourrir a donc bel et bien coûté plus cher l’an dernier. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 2,6 % en 2020, contre 1,3 % en 2019, selon le rapport annuel de l’Observatoire des Prix du SPF Économie.

(...)