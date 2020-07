Si certains commerçants espéraient que les consommateurs reportent leurs achats durant le confinement (principalement dans le secteur de la mode), ce ne fut malheureusement que très rarement le cas.

Seulement un consommateur sur cinq a en effet reporté ses achats jusqu’à ce que les magasins physiques rouvrent leurs portes en mai, selon les résultats d’une vaste enquête menée par Comeos et les hautes écoles Thomas More et l’HELHa.

(...)